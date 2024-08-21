Кабмин призвали национализировать 'Гулливер' и открыть в нем реабилитационный центр для военных: петиция

Общественная организация Союз Воинов Добровольцев призывает Кабинет министров Украины и премьер-министра Дениса Шмыгаля национализировать бизнес-центр "Гулливер" в Киеве, сообщает kp.ua.

Соответствующая петиция подана на официальный сайт КМУ и требует превращения этого объекта в современный Центр реабилитации военнослужащих.

Авторы петиции аргументируют свое обращение тем, что "Гулливер" был построен за средства государственных банков "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", а также отмечают, что его нынешний владелец Виктор Полищук не выполняет своих финансовых обязательств перед государством и не возвращает полученный кредит. По данным активистов, общая сумма долгов перед госбанками составляет около 14 миллиардов гривен, что значительно превышает рыночную стоимость объекта. По мнению авторов петиции, если не вернуть здание государству, актив может быть уничтожен.

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Кроме того, владельца "Гулливера" Виктора Полищука обвиняют в связях с государством-агрессором, Российской Федерацией, и в уклонении от уплаты налогов, в том числе и во время полномасштабного вторжения РФ. Против юридической компании, которая осуществляла управление "Гулливером", уже открыто уголовное производство по неуплате налогов, а само здание было арестовано и передано в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Общественные активисты отмечают, что национализация "Гулливера" и его превращение в Центр реабилитации военных будет не только актом справедливости, но и важным шагом в обеспечении поддержки тех, кто защищает Украину на фронте. Они призывают премьер-министра Дениса Шмыгаля принять меры для возвращения объекта в собственность государства и его дальнейшего использования в интересах общества.