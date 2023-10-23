Артефакты экспонировались в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах и были незаконно вывезены из Украины в 2016 году.

Испанская полиция изъяла похищенные в Украине артефакты "скифского золота" стоимостью 60 миллионов евро (63,6 миллиона долларов). Как сообщает полиция Испании, воры были пойманы при попытке продать их в Мадриде.

Полиция сообщила, что 11 предметов, в основном ювелирные изделия, включая сложные ожерелья, браслеты и серьги, датируются греко-скифским периодом между 8 и 4 веками до нашей эры.

Артефакты экспонировались в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах и были незаконно вывезены из Украины в 2016 году, говорится в заявлении полиции, при этом название музея не указывается.

Видео дня

Правоохранители сообщили, что артефакты имели поддельные документы, чтобы выглядеть так, будто они принадлежат Украинской православной церкви.

Отмечается, что преступники - трое граждан Испании и двое граждан Украины - были арестованы в рамках расследования, которое началось в 2021 году после того, как один из предметов – золотой пояс с головами баранов – был продан на частной распродаже в Мадриде.

Возвращение "скифского золота" в Украину

В июне Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как"скифское золото", должны быть возвращены Украине.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, которые были предоставлены от крымских музеев джля экспонирования в Нидерландах в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

20 октября врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что "скифское золото" в ближайшее время вернется в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: