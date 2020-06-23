Теперь полицейских подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Следствие изменило квалификацию преступления по делу полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива.

Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает Громадське радио.

Теперь полицейских подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор по делу Валерий Смирнов.

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Прокурор уточнил, что превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации. Также он сообщил, что по делу было назначено около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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