Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха жестоко избили ночью 8 сентября в Киеве, он находится в больнице после операции.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым.

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Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«От лечащих врачей В.Балуха: «Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все что нужно есть. Под контролем!», - написала депутат.

"От лечащих врачей В. Балуха:" состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все что нужно есть. ",- написала депутат.

Избиение Балуха: что известно

Балуха ночью 8 сентября избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей. Также у Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали.

По факту причинения телесных повреждений Балуху открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой") . В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Виктория Токарева