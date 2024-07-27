Лавра находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП

Из Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которая находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, исчезла значительная часть ценных икон. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчет комиссии Министерства культуры.

Так, комиссия обнаружила многочисленные нарушения Закона Украины "Об охране культурного наследия", совершенные пользователем лавры. В частности в той части, которая требует получения разрешений правительства на любые значительные работы на объекте культурного наследия.

"Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, отделки внешней и внутренней и реставрация памятников без соответствующих на то разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции", - говорится в отчете.

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Кроме того, члены комиссии зафиксировали обновление и очистку стенописей и другие факты нарушений.

"Проверка комиссией состояния сохранности произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году", - отмечается в отчете.

Свято-Успенская Почаевская лавра

Свято-Успенская Почаевская лавра, расположенная на Тернопольщине, является одной из самых известных православных святынь в Украине и считается вторым по значению религиозным комплексом страны после Киево-Печерской лавры. Основанная в XIII веке, лавра стала важным духовным и культурным центром православия. Она известна своими чудотворными иконами, в частности иконой Почаевской Божьей Матери, и Святыми мощами преподобного Иова и Амфилохия Почаевских.

Архитектурный ансамбль лавры включает в себя Успенский собор, Троицкий собор, колокольню и другие монастырские здания, построенные в разные исторические периоды. Лавра является местом паломничества для многих верующих, которые приходят сюда для молитвы и исцеления. Она также имеет большое значение как исторический памятник.

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