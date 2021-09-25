Надежда Савченко объяснила, что пост "был не о религии в ее духовном смысле".

Бывшая народная депутат Надежда Савченко поехала в Турцию. Там она в парандже решила порассуждать о мировых религиях.

Соответствующие фото Савченко опубликовала в Facebook.

По ее словам, ислам – это религия свободы, а не угнетения.

"В современном мире Ислам привычно воспринимать как религию угнетение и ущемления прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что Ислам - это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСтатус беженца в Украине попросили 65 эвакуированных афганцевПо ее словам, именно страны, где большинство граждан исповедуют одну религию, самые крепкие.

"Империи строятся и крепнут, делая ставку на значимость церкви в государстве, и объединяют людей вокруг моральных принципов религии, а уже потом наращивают экономику благодаря стремлением покорного и сплоченного народа. Когда империи хотят восстановиться, после упадка первое на что они делают ставку, это, опять же, религия, как объединяющий фактор для однотипной морали людей и фактор национальной идеи для народа и государства. Из последних примеров - Россия, Талибан, Турция, и деловые. Западный демократический мир делает ставку на космополитизм, беспринципность в морали и в наращиваемые капитала и, как бонус - декларирует защиту прав человека", - продолжила Савченко.

В комментариях она объяснила, что пост "был не о религии в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию в построении государства".

Как ранее сообщал УНИАН, экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть серией новых фото с отдыха.

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря. На фото экс-депутат позирует в изумрудном платье с глубоким разрезом до бедра. В кадре она ходит босиком по песку у воды.

Также бывшая народная избранница в феврале 2020 года показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.

Автор: Анастасия Горбачева