Савченко позирует на фоне карьера / фото facebook.com/Savchenko.Nadiia

Больше всего пользователи отреагировали на ее снимок, сделанный в селе Мигия на Николаевщине, где она позирует с металлическими крыльями на фоне водоема. Кадры бывшая народная избранница разместила на своей странице в Facebook

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В посте к серии снимков Савченко отметила, что путешествовала по украинским заповедникам.

Судя по комментариям, пользователи удивлены новым образом Савченко: "Жаль, что у вас одна голова. Вам бы две головы - вылитый герб эрэфии. Путину бы понравилось", "Зачем я это увидела", "Крылья Медведчука?", "Вылитый бройлер", "А что, красивая женщина Надя", "Зачем?", "Бройлер 777", "Не взлетит".

Савченко vs ее предыдущие фотосессии

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Автор: Ольга Робейко