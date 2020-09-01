Экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть серией новых фото с отдыха.
Больше всего пользователи отреагировали на ее снимок, сделанный в селе Мигия на Николаевщине, где она позирует с металлическими крыльями на фоне водоема. Кадры бывшая народная избранница разместила на своей странице в Facebook.
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В посте к серии снимков Савченко отметила, что путешествовала по украинским заповедникам.
Судя по комментариям, пользователи удивлены новым образом Савченко: "Жаль, что у вас одна голова. Вам бы две головы - вылитый герб эрэфии. Путину бы понравилось", "Зачем я это увидела", "Крылья Медведчука?", "Вылитый бройлер", "А что, красивая женщина Надя", "Зачем?", "Бройлер 777", "Не взлетит".
Савченко vs ее предыдущие фотосессии
- Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря. На фото экс-депутат позирует в изумрудном платье с глубоким разрезом до бедра. В кадре она ходит босиком по песку у воды.
- Также бывшая народная избранница в феврале 2020 года показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.
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