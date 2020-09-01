Судя по комментариям, пользователи удивлены новым образом бывшей народной избранницы.

Экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть серией новых фото с отдыха.

Больше всего пользователи отреагировали на ее снимок, сделанный в селе Мигия на Николаевщине, где она позирует с металлическими крыльями на фоне водоема. Кадры бывшая народная избранница разместила на своей странице в Facebook.

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В посте к серии снимков Савченко отметила, что путешествовала по украинским заповедникам.

Судя по комментариям, пользователи удивлены новым образом Савченко: "Жаль, что у вас одна голова. Вам бы две головы - вылитый герб эрэфии. Путину бы понравилось", "Зачем я это увидела", "Крылья Медведчука?", "Вылитый бройлер", "А что, красивая женщина Надя", "Зачем?", "Бройлер 777", "Не взлетит".

Савченко vs ее предыдущие фотосессии

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря. На фото экс-депутат позирует в изумрудном платье с глубоким разрезом до бедра. В кадре она ходит босиком по песку у воды.

Также бывшая народная избранница в феврале 2020 года показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.

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Автор: Ольга Робейко