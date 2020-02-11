Савченко искупалась в Северном ледовитом океане: соцсети гадают, зачем

В сети появилось видео, как Савченко заходит в воду в красном платье и борется с волнами.

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко продолжает свои морские путешествия. В этот раз она показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.

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Соответствующее видео политик опубликовала в своем Facebook. На нем можно видеть, как она заходит в воду в красном платье и борется с волнами.

Видео активно обсуждают в соцсети. Комментаторы вспомнили, что не так давно Савченко выкладывала аналогичное видео, записанное на побережье Балтийского моря.

Пользователи задаются вопросом, зачем Савченко это снимает такие видео, и где берутся ее деньги на путешествия. Многие призывают ее поберечь себя.

Отметим, с конца лета прошлого года Савченко регулярно выкладывает в Facebook публикации на морскую тематику. В конце августа она удивила сеть необычной фотосессией на берегу Балтийского моря.

А в стентябре пользователи сети высмеяли Савченко из-за серии фотографий с отдыха в Черногории.