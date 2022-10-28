Они выступили против любой военной помощи России.

28 октября представители иранской диаспоры провели в Киеве акцию протеста против поддержки властью Ирана российской агрессии в Украине.

Во время акции они скандировали "Слава Украине" и пели украинские песни.

Протестующие собрались на Майдане Независимости. В руках они держали флаги Украины и Ирана, а также плакаты с надписями: "Иранский народ с Украиной", "Свободу Ирану", "Нет иранском диктаторскому режиму" и другие.

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"Мы против любой военной помощи со стороны Ирана России. Мы жестко осуждаем помощь иранского режима в качестве дронов, которые сегодня передаются России. Просим иранский режим прекратить эту помощь", - заявил представитель дисапоры Мазиар Миан.

Иран передает России БПЛА для войны

Летом сообщалось, что Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6".

После ряда атак дронов-камикадзе на украинские города, Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации.

В Иране неоднократно отрицали причастность к продаже дронов России. Недавно они заявили, что готовы вместе с Украиной расследовать это дело.

Недавно ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

Сегодня Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Он требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию.

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