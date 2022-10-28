Страна продолжает отрицать передачу оружия российской армии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом о поставках России иранских дронов и другого вооружения.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Сегодня я получил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, во время которого я требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине", – написал он.

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Министр не сообщил о том, какой была реакция иранской стороны на это требование. Чиновники Ирана пока не извещали об итогах разговора.

Иранское агентство ISNA, информируя о переговорах, напоминает, что ранее на этой неделе представитель МИД Ирана Нассер Канани, комментируя проблемные вопросы о поставках беспилотников России, обвинил страны запада в "провокациях". Он заявил, что Иран "не является стороной в войне".

Представитль МИД также продолжил отрицать факты поставок оружия Российской Федерации и обвинил Украину.

"Мы не экспортируем оружие ни одной из сторон в этой войне. Наши отношения с Украиной и Россией были дружественными. К сожалению, ... Украина пыталась снизить уровень отношений с Ираном, но, несмотря на это, эти отношения сохраняются и мы готовы помочь закончить эту войну", – заявил он.

В то же время Канани подчеркнул, что "отношения между Ираном и Россией в разных областях переживают подъем".

Россия использует иранское оружие: что стоит знать

На протяжении последних недель Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для атак по городам Украины. Украинская разведка извещает, что Россия заказала у Ирана около 2,4 тысяч дронов. Позже также стало известно, что Иран согласился передать России баллистические ракеты и еще больше беспилотников.

26 октября Зеленский сообщил, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины. 28 октября стало известно, что Силы обороны Украины сбили уже более 300 дронов-камикадзе иранского происхождения.

По словам президента Украины, данные разведки Израиля подтверждают применение Россией иранских дронов против Украины. Также появлялась информация, что Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли производить иранские дроны.

США считают, что взамен Россия может консультировать Иран по подавлению протестов, которые продолжаются после смерти девушки, которую задержала полиция за нарушение правил ношения хиджаба.

Иран продолжает отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения.

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