Австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, открывшая в Киеве крупнейший в Восточной Европе торговый центр "Respublika Park", отмечает десятилетие с даты основания. Праздновали юбилей в австрийском парламенте, где собрались лидеры сферы недвижимости и финансов.

Компания осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах. Основанная в 2013 году как часть венской группы компаний T&F, Trafin сейчас прочно представлена на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы и сохранила свою идентичность как австрийская компания.

"Мы разработали и успешно реализовали многие проекты, и гордимся тем, чего достигли за эти десять лет. Мы продолжаем развиваться и уже есть несколько новых захватывающих инициатив в планах, о которых расскажем в ближайшее время", — отметил Василий Толстунов, управляющий директор Trafin.

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Открытый в 2021 году ТРЦ "Respublika Park" – один из самых знаковых проектов компании Trafin. Несколько лет назад компания выбрала Украину как место для инвестиций, ориентируясь на развитие экономического сотрудничества между Востоком и Западом.

"Десятилетие работы – это весомое достижение, свидетельствующее о преданности и успехе в сфере недвижимости. Компания продемонстрировала высокий уровень профессионализма и отличную стратегию, инвестируя в украинский проект. Уверена, что Trafin продолжит творить историю успеха и удивлять нас новыми идеями", — сказала Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ "Respublika Park".

В прошлом году группа T&F успешно завершила покупку торгового комплекса Kitz Galleria, расположенного в самом центре престижного Китцбюэля. Kitz Galleria стал одним из самых ярких достижений в прошлом году. В стратегических планах группы – дальнейшее увеличение портфеля коммерческой недвижимости.

Празднование юбилея Trafin не только дало возможность общения и обмена опытом, но и стало прекрасным художественным событием. На мероприятии были представлены картины немецкой художницы Петры фон Казинян, работающей в Вене. Часть средств от продажи ее работ будет направлена на благотворительность в рамках инициативы Austrian Aid Community (AAC). Благотворительный фонд AAC, основанный в 2022 году семьей Толстуновых, объединяет предпринимателей и компании со всей Австрии для сбора средств в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Справка. Компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. Trafin является частью T&F — диверсифицированной группы компаний, принадлежащей семье Толстуновых, живущих и работающих в Австрии уже второе поколение. T&F владеет акциями в нескольких странах и активно работает в сферах разработки проектов, торговли сырьем и сельскохозяйственными товарами, недвижимости, ИТ и консалтинга. Группа T&F является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики. Среди клиентов группы: Centerra Gold, Kapsch TrafficCom, Samsung C&T, RWA Raiffeisen и другие.