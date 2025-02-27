Отныне статус инвалидности могут получить люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или другие повреждения здоровья во время плена.

В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности. Отныне основанием может быть лишение личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Как разъяснили в Министерстве здравоохранения, это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку.

Отмечается, что это основание для установления инвалидности распространяется как на гражданских лиц, так и на военнослужащих.

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Для того, что получить статус, нужно сначала подтвердить факт лишения свободы - это делает Комиссия по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины. Если решение положительное, человека вносят в специальный реестр и выдают соответствующий документ.

Далее нужно пройти оценку повседневного функционирования - врач формирует направление, а экспертная команда оценивает уровень ограничений. Если есть основания для установления инвалидности, будет определена ее группа, а также доступные формы поддержки.

Человек с инвалидностью сможет получить вспомогательные средства реабилитации, социальные выплаты и другие формы поддержки.

В Минздраве отметили, что реформа медико-социальной экспертизы предусматривает не только изменение подходов к установлению инвалидности, но и справедливый учет обстоятельств, которые существенно повлияли на состояние здоровья человека.

Реформа МСЭК в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается реформа медико-социальной экспертизы (МСЭК).

29 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы" (регистрационный номер 11225). За него проголосовали 284 народных депутата.

12 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства информировал, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована и правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценки повседневного функционирования человека.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о деталях изменений в работе МСЭК.

В декабре Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года. Таким образом, с 1 января внедряется создание и работа экспертных комиссий в больницах.

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