Прокуратура АРК будет использовать интервью Поклонской Гордону в уголовном деле против нее

Ранее Поклонская дала интервью украинскому журналисту, на которое последовала неоднозначная реакция в обществе.

Прокуратура Автономной республики Крым намерена использовать интервью бывшей так называемой "прокурора" АРК Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.

Об этом заявил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, передает "Крым.Реалии".

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка", - заверил он.

По его словам, поскольку Поклонская находится в розыске, решается вопрос о проведении в отношении нее заочного уголовного расследования. Она является фигуранткой дела, открытого по статье о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

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"Подозреваемая объявлена в розыск. Уголовное производство остановлено в связи с розыском подозреваемой. На данный момент решается вопрос относительно осуществления специального досудебного расследования в отношении подозреваемой" – сообщил прокурор.

Копийка подчеркивает, что прокуратура АРК направила ей уведомление о подозрении всеми возможными способами, включая сообщения в соцсетях.

"Кроме того, подозреваемая заключила договор с адвокатами, которые принимают активное участие в этом уголовном производстве, в том числе во время рассмотрения ходатайств. Поэтому комментарий Поклонской относительно ее неосведомленности фактически не отвечает действительности", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Youtube появилось трехчасовое интервью Гордона с Поклонской, в котором она рассказала о Януковиче, Путине, Зеленском, измене Родине и аннексии Крыма.