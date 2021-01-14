Гордон назвал Гиркина и Поклонскую "жутко интересными персонажами".

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что президент Владимир Зеленский заранее знал о записи интервью с боевиком Игорем Гиркиным и бывшим прокурором Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

Об этом он заявил в интервью изданию "Громадське".

По его словам, Гиркин и Поклонская - "не просто интересные персонажи, они жутко интересные".

"В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что произошло с нашей страной в 2014 году. Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили: это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки. И это подтверждает утечку информации с материалами моей переписки с начальником ГУР генералом Василием Бурбой перед интервью", - говорит Гордон.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла слова Гордона.

"Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы", - сказала Мендель.

Скандальные интервью Гордона

Ранее Гордон заявил, записывавший интервью в"сотрудничестве со спецслужбами".

В СБУ же прокомментировали, что эти интервью были собственной инициативой журналиста. За несколько часов до заявления Гордона СБУ сообщила, что проведет проверку в связи с интервью Гиркина. Результаты этой проверки до сих пор неизвестны.

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Автор: УНИАН