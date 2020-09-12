По состоянию на сентябрь открыто 633 инклюзивно-ресурсных центра, а в прошлом учебном году в 35,14% школ были инклюзивные классы.

Министерство образования и науки разработало проект национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации.

Как сообщает пресс-служба МОН документ направлен на согласование к уполномоченному президента по правам людей с инвалидностью, Минсоцполитики, МинВОТ, Минфина, Минэкономики и Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

Что предполагает стратегия

Отмечается, что разработанная стратегия позволит создать условия для обучения в районах или объединенных общинах каждому лицу в соответствии с его особыми образовательными потребностями, повысить уровень подготовки педагогов и усовершенствовать механизмы финансирования.

Этапы реализации документа

Согласно стратегии, реализация вышеупомянутых задач будет происходить в два этапа.

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Так, на первом этапе (2020-2028 годы) предусмотрено создание целостной законодательной базы в сфере инклюзивного и специального образования, обеспечение подготовки педагогических работников и средств для инклюзивного обучения, создание безопасной и инклюзивной образовательной среды.

На втором этапе, с 2029 по 2030 годы, планируется проанализировать результаты реализации стратегии и определить стратегические направления дальнейшего развития инклюзивного образования на 2030-2040 годы.

Что было ранее

По данным МОН, по состоянию на сентябрь открыто 633 инклюзивно-ресурсных центра, которые пришли на замену психолого-медико-педагогическим консультациям, а в прошлом учебном году 35,14% школ имели инклюзивные классы.

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Автор: Антонина Доломанжи