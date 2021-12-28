Общая стоимость проекта составила почти 1,5 млн грн.

В Харькове демонтируют объект "Скифское наследие", который стал одним из проектов-победителей общественного бюджета Харькова на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба, об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Я и моя команда проект не видели. Такой "Стоунхендж" нам не нужен", – сообщил городской голова.

Он добавил, что человек, который подписал документы о его установке, уволен с должности.

По словам Терехова, место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно имело красивый вид и нравилось людям.

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"Скифское наследие" – один из проектов-победителей общественного бюджета Харькова на 2021 год. Список проектов-победителей депутаты горсовета утвердили на сессии 30 декабря 2020 года. Общая стоимость проекта – 1 482 680 гривен. Его автором является Евгений Кулик.

"Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, которые имитируют исторические. В частности, предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием: "Скифское наследие", - говорилось в пояснении автора к проекту.

В соцсетях раскритиковали установленный на ул. Библика объект, который назвали "харьковским Стоунхенджем". Он состоит из бетонных блоков, неаккуратно уложенных в столбы. Возле двух из них расположены фигуры, напоминающие скифских каменных идолов.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану.