Отправление поездов Интерсити + также состоится по графику.

Харьковщина остается частично обесточенной, однако рейсы между Харьковом и Киевом следуют по расписанию.

Об этом сообщает АО "Укразализныця".

"По состоянию на 07:30: Частично обесточенной остается Харьковщина, однако рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику", - говорится в сообщении.

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В то же время, отмечается, что по состоянию на 7:30 поезд №7 "Харьков-Одесса" имеет задержку на 36 минут, а поезд №1 "Харьков-Ивано-Франковск" имеет задержку на 48 минут.

"Пригородные рейсы электропоездов до ст. Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодня отменен", - добавили в "УЗ".

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что метро и наземный транспорт города уже работают в штатном режиме.

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