Вопрос о виде на жительство для него будет решаться позже.

Разрешение на пребывание в Украине известного волонтера-японца Фуминори Цучико будет продлено. Информацию о ситуации с харьковским волонтером в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу. Что могу сообщить - разрешение на пребывание в Украине Фуминоре будет продлено. Относительно вида на жительство для него - это будет решаться позже", - написал он.

Терехов отметил, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки "уже стал очень важной фигурой для всего города". "Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело", - добавил городской голова.

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Фуминори Цучико - чем известен

Как сообщал УНИАН, недавно волонтер-японец Фуминори Цучико, который почти с начала полномасштабной войны России против Украины помогает харьковчанам, в частности бесплатными обедами, заявил, что в ближайшее время будет вынужден покинуть Украину.

По его словам, все из-за того, что Государственная миграционная служба не выдает ему вид на жительство. "Я много раз обращался в миграционный отдел в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил его (работника миграционной службы - УНИАН) или это из-за того, что я не даю ему взятки, он засмеялся", - написал волонтер в Facebook.

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