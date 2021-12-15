В Крещение Господне церковь отмечает Таинство Крещения тридцатилетнего Иисуса в реке Иордан.

Ежегодно в январе отмечается праздник, посвященный обряду крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение Господне отмечается после череды новогодних праздников. Украинцы с особым почтением относятся к этому празднику, а воду в этот день считают чистой и освященной. Широко известен обычай купаний в проруби на Крещение.

Когда Крещение Господне 2022

Крещение Господне имеет одну дату во всех христианских конфессиях – 6 января. Православная церковь отмечает этот праздник по старому стилю. В современном юлианском календаре Крещение выпадает на 19 января.

Крещение Господне: история праздника

Крещение относится к числу древнейших христианских праздников. Отмечают его ещё со времен апостолов. В этот день церковь вспоминает событие из жизни Иисуса Христа.

В тридцатилетнем возрасте он пришел к Иоанну Предтече, чтобы тот крестил Сына Божьего в реке Иордан. Иоанн считал себя недостойным такой чести, но Иисус сказал, что такая Божья воля. Иоанн провел Таинство и получил за это прозвище Креститель.

Во время обряда на землю с небес сошел Святой Дух в форме голубя и указал, что Иисус – это Сын Божий. После крещения Иисус освятил воду реки Иордан. Обрядом своего крещения Иисус показал, что все равны перед Богом – даже сам Спаситель.

Крещение 2022: традиции праздника

Читайте такжеПраздничные выходные дни декабря 2021: подробный список календарных датМногие христиане наделяют воду на Крещение целебной силой. Воду святят в церкви или набирают в реке, а потом умываются ею. На Крещение в Украине принято вырезать узор в виде креста на реке и окунаться в прорубь. Считается, что таким образом человек смывает с себя грехи. Многие православные верят, что от такого купания нельзя заболеть.

Важно отметить, что отношение церкви к крещенским купаниям неоднозначное. Многие священники считают это языческой традицией. В Библии ничего не сказано о купаниях в этот день, и в других христианских странах такого обычая нет.

Накануне Крещения 18 января устанавливается строгий пост, а на стол ставят постные блюда. Традиционно в этот день готовят кутью и вареники с капустой. В сам день Крещения посещают богослужение. Незамужние девушки в этот день гадают на суженого.

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Автор: Екатерина Пулатова