Повестки могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

Полномочия вручать повестки военнообязанным украинцам должны не только представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы - УНИАН).

Как рассказала пресс-секретарь Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Алина Кривошея в интервью "Суспильному", есть еще несколько категорий должностных лиц, которые имеют полномочия вручить повестки мужчинам от 18 до 60 лет.

"Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений", - пояснила она.

Поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители ТЦК и СП должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

Мобилизация в Украине

Выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили после того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию.

Поэтому многие мужчины ищут различные лазейки, чтобы все таки покинуть страну. В этом нередко мужчинам помогают чиновники.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации.

Ранее адвокат Владимир Пищида заявил, что" экстрадиция уклонистов " не состоится, несмотря на громкие заявления украинских властей. Представители иностранных правительств заявляют об отказе. Это не значит, что они не хотят этого делать из-за своих собственных взглядов на ситуацию.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, проживающих на ее территории.

Правоохранители Польши заявили, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина будет подавать запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

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