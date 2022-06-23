При поддержке Министерства образования Чешской Республики школа GoStudy организует бесплатные интенсивные курсы чешского языка для учащихся из Украины.

В результате военного конфликта в Украине в Чехии оказалось более трехсот тысяч беженцев. Одно из главных условий быстрой акклиматизации — не только наличие жилья и средств к существованию, но и изучение чешского языка. Особенно это важно детям, которым предстоит идти в сентябре в школу на новом месте. При поддержке Министерства образования Чешской Республики школа GoStudy организует бесплатные интенсивные курсы чешского языка для учащихся из Украины. Рассказываем, почему стоит воспользоваться этой возможностью.

Как выглядит обучение на курсе?

Поскольку чешский, как и украинский, входит в группу славянских языков, то при условии регулярных занятий освоить основы у ребенка получится всего за месяц. Режим обучения интенсивный: четыре урока в день, пять дней в неделю.

Основная задача курса — подготовить студента к ежедневной коммуникации в школе с одноклассниками и педагогами. Занятия включают интеграционные задания, в ходе которых педагоги делают акцент на расширении словарного запаса. При этом ребятам не придется зубрить часами: освоение материала происходит посредством проигрывания сцен из жизни, так что лексика будет "впитываться" естественным путем.

Будет ли курс эффективен?

Все уроки будут проходить в очной форме в учебных центрах в Праге и в Брно. Качество обучения гарантируют два фактора.

Во-первых, заниматься ребята будут в маленьких группах не более десяти человек, соответственно, педагоги смогут ответить на все вопросы и уделить время каждому ученику.

Во-вторых, профессора школы GoStudy имеют многолетний педагогический опыт и отлично знакомы с чешскими реалиями. Это значит, что ребята будут изучать не только "книжный", но и разговорный чешский, выучат самые употребляемые в быту фразы, которых порой нет в учебниках. Занятия помогут лучше понять менталитет и культуру страны, в которой предстоит жить и учиться.

Что дает прохождение курса?

Интенсивный бесплатный курс включает в себя 80 уроков, пройти его можно в июне, июле или августе 2022 года. Каждый студент, который посетит как минимум 75 % занятий и сдаст итоговый тест из четырех частей (чтение, аудирование, письмо и разговорная речь), получит сертификат. Этот документ облегчит определение ученика в чешскую школу и упростит начало обучения.

Кто может записаться на курс?

Зарегистрироваться на курс может любой студент в возрасте от 14 до 18 лет, которому была предоставлена временная защита в Чешской Республике в связи с военным конфликтом в Украине.

Почему стоит пойти именно на этот курс?

GoStudy — это языковая школа с правом проведения государственного экзамена, которая уже более 20 лет специализируется на обучении иностранцев чешскому языку. 90 % выпускников школы не только успешно сдают экзамен на сертификат В2, но и поступают в лучшие университеты Чехии и Словакии.

С самого начала военного конфликта в Украине школа GoStudy приняла решение помогать украинцам акклиматизироваться в Чехии и открыла бесплатные языковые курсы. Обучение реализуется при поддержке Министерства образования Чешской Республики, что является показателем его качества и эффективности.

Как записаться на курс?

Студент должен выбрать, в Праге или в Брно он хочет учиться, и заполнить простую регистрационную форму. После этого ему нужно прийти в офис школы. Он будет определен в учебную группу и получит мейл с подробной информацией о курсе и необходимых документах. Там же будут указаны дата, время и место начала занятий. Количество мест на курсе ограничено. Зарегистрироваться на курс.