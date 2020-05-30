Госархив опубликовал ранее неизвестные фото Симона Петлюры

Фотографии были воспроизведены с негативов, которые хранились в личном фонде Ивана Огиенко.

Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины опубликовал раритетные фотографии главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

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Об этом сообщается на сайте архива.

"Фотографии Симона Петлюры воспроизведены с негативов, отложенных в личном фонде Ивана Огиенко", - рассказали в Госархиве.

Отметим, на фото изображен Симон Петлюра во время пребывания в Каменце-Подольском в 1919 году.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в Киеве открыли мемориальный барельеф в честь Симона Петлюры. Барельеф установили на стене дома по адресу ул. Симона Петлюры, 2/4. Дом расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

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