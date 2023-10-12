Во время голосования лишь один голос был "против".

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Решение поддержали 73 евродепутата.

"Благодарен ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это верно с нравственной, исторической и политической точек зрения", – сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал решение ПАСЕ восстановлением исторической справедливости.

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"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что решение поддержали 73 участника голосования, но один голос был "против".

Признание Голодомора 1932-1933 геноцидом украинцев - главные новости

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" и официально признала преступление сталинского режима геноцидом украинского народа.

В ноябре 2022 года Украина обратилась к другим государствам с просьбой признать Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Такое решение приняли уже более 30 стран, в том числе Нидерланды и Италия.

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