Председателем Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (Администрации судоходства) назначен Евгений Игнатенко, ветеран войны с Россией и экс-директор судоходной компании "Нибулон". Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба Мінвідновлення.

В ведомстве отмечают, что в морской отрасли Евгений работает с 2004 года.

"Начинал как помощник капитанана судах заграничного плавания. С 2012 года присоединился к команде ООО СП "Нибулон", с которой прошел путь от капитана буксира до директора судоходной компании. С 2017 г. отвечал за развитие коммерческой деятельности и руководил флотом ООО "Грейн–Трансшипмент", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что с первых дней полномасштабного российского вторжения Евгений мобилизовался в ряды ВСУ как командир взвода 59-й бригады имени Якова Гандзюка.

"Евгений Игнатенко и его побратимы принимали участие в освобождении Херсона от российских оккупантов. Имеет награду-орден "За заслуги" III степени", - сказано в пресс-релизе МИУ.

"Морская отрасль неоднократно отмечала эффективность и достижения Евгения. В 2018 и 2019 годах в Национальном морском рейтинге Украины, он был признан лучшим в номинациях "Прорыв года на рынке водных перевозок" и "Восстановление флота", - написали в биографической справке.

О Игнатенко также известно, что с декабря 2020 года он депутат Николаевского областного совета и заместитель Председателя постоянной комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водного комплекса, энергетики, связи и цифровизации.

"Теперь перед Евгением поставлена задача усовершенствовать деятельность Администрации судоходства, обеспечить ее эффективное и прозрачное функционирование в условиях военного времени. Его опыт как военнослужащего, моряка и управленца отрасли водного транспорта пригодится в преодолении вызовов современности. Евгений Игнатенко заменил на этом посту Виталия Кондратива", - добавили в МИУ.