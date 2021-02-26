На родине в Одессе девушка была Алиной Боталовой.

Смена фамилии писательницей Аделиной Шелдон, которую обнаружили мертвой в арендованной квартире на юго-западе Москвы, теперь не позволяет родственникам из Украины забрать ее тело.

Читайте такжеСнимал видео: в Киеве подросток выпал из окна лицея (видео)Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». В частности, писательница Аделина Шелдон, считавшаяся восходящей звездой литературного мира, по основной версии, умерла в Москве на съемной квартире от голода. При этом она стала чужим человеком для родителей. Причина — в смене фамилии.

На родине в Одессе девушка была Алиной Боталовой. Но для того, чтобы ворваться в литературный мир, она взяла псевдоним Аделина Шелдон. Причем писательница изменила и паспортные данные.

В результате отец и мать, проживающие в Одессе, не могут доказать родство с умершей, и им не отдают тело дочери.

Смерть Аделины Шелдон в Москве: детали

25 февраля съемной квартире в Москве нашли истощенное тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон.

Вероятной причиной смерти девушки является голод. Она писала в дневнике о том, что придерживается сухого голодания.

Тело писательницы обнаружил владелец жилья. Он рассказал, что несколько дней пытался связаться с девушкой, однако та не отвечала. В итоге он наведался в квартиру со слесарем и обнаружил ее тело.

Прибывшие полицейские следов насильственной смерти не обнаружили.

Аделина Шелдон является уроженкой Одессы, закончила Эдинбургский университет (Шотландия) по специальности "Бизнес и экономика". Писательница известна как автор книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН