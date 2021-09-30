В структуре Министерства внутренних дел появится Офис по вопросам защиты бизнеса.

В Министерстве внутренних дел создадут Офис по вопросам защиты бизнеса "для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей".

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

Его координатором назначили экс-заместителя Авакова и ныне советника главы МВД Антона Геращенко.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко.",- заявил он.

По его словам, Офис будет способствовать "более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей". Отвечать за это направление будет первый заместитель министра Евгений Енин.

От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев.

Министр рассказал, что когда удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции. По его словам, это приведет к увеличению налогов.

Читайте такжеГеращенко рассказал о ходе расследования покушения на Шефира

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского министром внутренних дел.

15 июля ВР одобрила отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Геращенко занимал должность заместителя Авакова с сентября 2019 года. До этого назначения он был советником главы МВД. 4 августа Кабмин уволил Геращенко, а 30 августа он стал советником главы МВД.

Автор: Олег Давыгора