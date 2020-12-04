Пограничники не впустили в Украину двух иностранцев с "георгиевской" лентой.
Читайте такжеВ Польше выпустили календарь с "российским" Крымом (фото)Как сообщается на сайте Госпогранслужбы сегодня в пункте пропуска "Борисполь" в Украину не пропустили гражданина Германии и его спутницу – россиянку.
"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита", - проинформировали в ГПСУ.
Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил пограничникам, что ленту ему подарил друг-россиянин.
После отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.
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