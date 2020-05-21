Гендиректор 1+1 media Пахольчук о работе в условиях карантина: мы "просеяли" все проекты

Из 2 тысяч сотрудников медиагруппы около 80% работают удаленно.

Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук поделился, как компания перестраивалась на работу в условиях карантинных ограничений, и что было сложнее всего.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Телекритика».

На данный момент из 2 тысяч сотрудников медиагруппы около 80% работают удаленно. На вопрос, сложно ли было перестраиваться, Ярослав Пахольчук ответил:

Читайте такжеНа 1+1 стартовал благотворительный музыкальный марафон «Ты не один» в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом (онлайн)«Нет. Я горжусь нашей командой, взаимопониманием и взаимной поддержкой среди моих коллег. Лично я вообще не ощутил, что мы находимся на карантине. Какие-то вещи стали более сложными, но я очень доволен тем, как компания работает сейчас».

По его словам, команда 1+1 media очень легко восприняла изменения в работе.

«Первое, что мы сделали – взяли «сито» и «просеяли» все проекты. В условиях неопределенности самое простое – остановить, приостановить или не зайти в новые проекты, которые являются второстепенными, некритичными для жизни медиагруппы. Например, для нас очень важна стабильность эфирного вещания, оно работает. Мы разделили группы эфирных инженеров, чтобы они не пересекались, работали посменно, тогда, если выявят инфекцию в одной группе, другая будет в безопасности. Критически важен новостной, журналистский блок. Точно так же мы перестроили работу журналистов, поделили их на две группы, которые не пересекаются», – отметил он.

Как добавил Ярослав Пахольчук, «просеивание» проектов прошло очень адекватно: «Я не припомню ни одного спора относительно того, нужно приостанавливать проект или нет. Мы приостановились, взяли дополнительное время, чтобы все переосмыслить. Я до сих пор нахожусь под, скажем так, воздействием этого процесса, потому что вижу много новых зон, позволяющих улучшить эффективность нашей работы, снизить себестоимость достигнутых результатов».

При этом он также признался, что сложнее всего было организовать за две недели съемки финала «Голоса страны»: «Впервые так делали: без тренеров и зрителей в зале, с использованием современнейших технологий и соблюдением всех карантинных норм. Также через неделю мы показали благотворительный марафон – онлайн-концерт «Ты не один». Получился очень интересный формат, результат неплохой и по цифрам, и по помощи медикам. Всего мы собрали более 2 миллионов гривень, включая первый взнос от финала «Голоса». Мы направили деньги с sms-голосования, а также доходы компании от рекламы во время «Голоса». Такие вещи с одной стороны драйвят, с другой – ты не знаешь, как их воспримет зритель, и ты не до конца понимаешь, как их реализовать, не знаешь, зайдет этот подход или нет. Мы же только пробуем, можно сказать, что мы пионеры в этом направлении. Вот и тестируем. Вышло достойно».