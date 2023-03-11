Отец Василий отметил, что россияне были безжалостны к своим пленникам - били током и запихивали гвозди под ногти.

Настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб попал в российский плен еще в начале полномасштабного вторжения РФ, когда с эвакуационной бригадой направлялся на остров Змеиный за телами якобы погибших защитников Украины. Россияне пытали священнослужителя и задавали абсурдные вопросы.

Отец Василий в сюжете ТСН рассказал, на спасательном судне "Сапфир" всего было трое священников. Оккупанты обещали дать коридор для гуманитарной миссии, но вместо этого захватили судно с экипажем. Священник рассказал, что пленных во временно оккупированном Крыму жестоко пытали россияне, а также задавали абсурдные вопросы.

"До последнего не верили, что капеллан и священник может не работать с СБУ. Один вопрос, второй, третий… Один из вопросов: "Знаешь ли ты место или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?" – рассказал отец Василий.

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Кроме того, он сообщил, что позже пленников перевезли в Белгородскую область, где продолжали жестоко пытать - украинцев били током, запихивали гвозди под ногти, а также держали без еды, воды и сна.

Освобождение острова Змеиный - что известно

24 февраля 2022 года армия РФ штурмовала остров. Украинские пограничники и военные оказались в ловушке. Россияне требовали, чтобы украинцы сдались в плен, и угрожали смертью. Тогда один из украинских защитников заявил "Русский военный корабль, иди на***".

26 февраля 2022 года стало известно, что украинские военные сдались в плен, а российская армия захватила остров Змеиный.

После длительных атак Змеиного украинские военные смогли выбить захватчиков с острова, а в июле 2022 года ВСУ установили флаг Украины на Змеином.

По состоянию на ноябрь 2022 года из российского плена удалось освободить 30 защитников Змеиного. 25 декабря 2022 года домой вернулись еще трое бойцов.

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