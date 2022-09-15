Эксперт пишет, что правоохранители проводят беспрецедентно масштабную кампанию по прекращению деятельности рейдеров, которые были причастны к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд".

Государственное бюро расследований сейчас изучает деятельность так называемой группы Федотенкова-Майбороды по рейдерскому захвату строительной компании "Укрбуд". Об этом сообщила политический эксперт и блогер Светлана Кушнир в своем материале для "Цензор.Нет".

"Как стало известно, прямо сейчас правоохранители проводят беспрецедентно масштабную кампанию по прекращению деятельности рейдеров, которые были причастны к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд". Оперативно-следственные действия по делам УБ осуществляет Государственное бюро расследований. Так, уже известно о 19 обысках и 13 подозрениях. В частности - в отношении бывшего директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды. По предварительной информации, речь идет о группе Федотенкова-Майбороды, деятельность которых часто попадала в фокус внимания правоохранителей и СМИ", – рассказала Кушнир.

Она напомнила, что еще в 2019 году владелец "Укрбуда" Максим Микитась обвинил Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путем подделки документов .

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"Эта информация подтвердилась тем, что на сторону Микитася наконец стали все суды, которые рассматривали дела "Укрбуда", а также Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции. Ситуацию с "Укрбудом" широко освещали большинство отечественных СМИ. Известно, что после рейдерского захвата новые "собственники" вместо того, чтобы заниматься строительством, начали масштабную распродажу имущества компании и вывод ее капиталов. В результате рейдерства и хищения активов деятельность УБ была парализована. Из-за таких действий большинство жилых комплексов недостроены до сих пор, а среди пострадавших - более 40 тыс. человек. В свое время в СМИ были обнародованы факты хищений на более чем 100 млн долларов", – отметила эксперт.

Еще раньше, указала Светлана Кушнир, СМИ сообщали о другом деле, к которому была причастна данная группа во главе с Федотенковым. Так, 1 июня столичные правоохранители заявили, расследующих преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. "Украинская правда" сообщала , что речь идет о Tarantino family, которая принадлежит Дмитрию Федотенкову.

"Полиция и прокуратура осуществляют документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержания государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе следствия правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение рф на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева", – рассказали тогда в Нацполиции.

О российских связях рейдеров неоднократно заявлял и сам пострадавший владелец "Укрбуда" Максим Микитась, напомнила политолог.

"Вопрос "Укрбуда" является вопросом национальной безопасности Украины, ведь сегодня контроль над компанией удерживает российский бизнесмен Дмитрий Федотенков, связанный с российским криминалом", - заявил он в интервью изданию "Гордон".

Блогер предположила, что, возможно, именно "русский след" в рейдерском захвате "Укрбуда" и деятельности данной группы привели сегодня к активизации действий правоохранителей.

"Кстати, 8 сентября компанию "Укрбуд Девелопмент" возвращено законному владельцу Максиму Микитасю – который, согласно его заявлениям в течение последних лет, активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании действий рейдеров. Поэтому теперь, когда за рейдеров Дмитрия Федотенкова и Олега Майбороду взялись правоохранители, есть шанс на установление точной картины произошедшего с "Укрбудом". А также - на возврат украденного и ускорение достройки ЖК компании, чтобы люди в конце концов получили желанные квартиры", – подытожила Светлана Кушнир.