Фонд братьев Кличко в 21-ю годовщину подвел итоги работы

Фонд работает в трех ключевых направлениях: образование, спорт и гуманитарная помощь.

Фонд Klitschko Foundation отметил свой 21-й год и подвел итоги многолетней деятельности, которая охватывает образовательные, спортивные и гуманитарные проекты. Об этом говорится в материале Oboz.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Мы с братом всегда считали, что украинская молодежь талантливая, творческая, спортивная. И, чтобы быть успешными, им нужна поддержка. Поэтому мы основали Klitschko Foundation, чтобы дать мотивированной молодежи шанс реализовать свои мечты. В течение 21 года Фонд помогает молодым людям раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в формирование будущего нашей страны", – цитирует издание Виталия Кличко.

Как сообщила директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая, со времени основания Klitschko Foundation реализовал более 172 проектов, которые охватили более 2,5 миллиона человек по всей стране.

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Фонд работает в трех ключевых направлениях: образование, спорт и гуманитарная помощь.

В частности, благодаря Фонду более 200 подростков ежегодно принимают участие в обучающих программах за рубежом. Также Фонд запустил собственную диджитал-платформу для онлайн-обучения.

За годы деятельности было установлено и восстановлено 212 спортивных площадок. Организовано 15 спортивных состязаний. Ежегодный турнир Klitschko Tournament объединил 1923 спортсменов со всего мира. Более 3000 учителей физического воспитания прошли обучение новым методикам преподавания.

Сейчас основной спортивный проект Фонда – "Игра за равенство", направленный на создание в школах среды равных возможностей для всех.

С первых дней полномасштабного вторжения Фонд запустил направление гуманитарной помощи. За последние полтора года было доставлено 556 тонн гуманитарных грузов на 660 миллионов гривен. Кроме того, фонд привлек 100 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для больниц Украины.