В рейтинг вошли 12 крупных украинских бизнесменов.

Журнал "Фокус" составил рейтинг украинских меценатов, в условиях военного времени помогающих на фронте и в тылу. В него вошли 12 крупных украинских бизнесменов, в частности - Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Юрий Косюк, Петр Порошенко, Вадим Столар, Сергей Тигипко и другие.

"Огромную работу для поддержки украинских защитников совершают частные украинские компании. Фокус собрал в едином рейтинге 12 имен тех, кто вкладывает свои деньги, силы и время в проекты, которые непременно должны приблизить победу Украины", - сказано в материале.

Первое место в рейтинге занимает владелец группы SCM и богатейший человек Украины Ринат Ахметов, потративший на помощь на фронте и в тылу уже 2,4 млрд грн. В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданам, а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов.

Владелец компании "Интерпайп" Виктор Пинчук за время полномасштабного вторжения России в Украину потратил на благотворительность 750 млн гривен. В частности, компания передала запчасти для ремонта грузовиков, аккумуляторы, шины, ноутбуки, принтеры, смартфоны.

Юрий Косюк, владеющий агрохолдингом МХП, помог армии и тылу на 600 млн грн, причем, как деньгами, так и собственной продукцией.

Собственник Smart Holding Вадим Новинский за период с 24 февраля потратил на гуманитарные проекты 512 млн грн.

Галина и Александр Гереги, владельцы "Эпицентр К", поучаствовали материальной помощью на 300 млн грн. Это медицинские товары, лекарства, продукты питания, одежда и средства гигиены.

Дмитрий Фирташ, Group DF, передал на спецсчет НБУ 100 млн грн, а в целом профинансировал благотворительные проекты на более чем 300 млн грн. В числе прочего это - гуманитарная помощь беженцам.

Совладелец Roshen Петр Порошенко занят поставками средств защиты и транспорта для ВСУ и ТрО. С начала войны на эти цели было направлено свыше 300 млн грн.

Константин Жеваго, владеющий Ferrexpo, оказал помощь Украине в период полномасштабной войны с Россией на более 200 млн грн.

Вадим Столар, владеющий медиахолдингом LIVE Network, с первого дня через свой благотворительный фонд активно помогает и Вооруженным силам Украины, и гражданам страны, пострадавшим от агрессии. Общая сумма помощи на данный момент превысила 110 млн грн.

Владелец группы "ТАС" Сергей Тигипко занимается поставками тепловизоров, бронежилетов, шлемов и прочего жизненно необходимого украинским военным - всего на 100 млн грн.

Совладелец концерна "Галнафтогаз" (ОККО) Виталий Антонов помог уже на 50 млн грн - первых дней войны компания начала партнерство с благотворительным фондом "Повернись живим".

Евгений Черняк, Global Spirits, активно помогает в Запорожской области и переселенцам за рубежом - всего на около 40 млн грн.

"Украинцы единым фронтом выступили против российского вторжения. Деньги на закупку необходимых армии средств защиты, дронов, раций, одежды, продуктов питания и самого необходимого переводят вот уже четвертый месяц и крупные компании, и небольшие компании, и отдельные частные предприниматели", - констатируется в материале "Фокуса".