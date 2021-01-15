Под зданием дома культуры также заметили "вооруженных" людей / фото Telegram Los Solomas Киев
В пятницу, 15 января, жители Киева заметили флаги "ДНР" на здании дома культуры на проспекте Валерия Лобановского, 115.
Как сообщили Obozrevatel в патрульной полиции Киева, в этом здании будут снимать кино об АТО на Донбассе.
Первые снимки террористических флагов на доме культуры появились в городских Telegram-каналах.
"Перед входом висит два флага "ДНР", около 20 человек с автоматами разгружают военный грузовик, ящики заносят в помещение!" – рассказал очевидец.
фото Telegram Los Solomas Киев
фото Telegram Los Solomas Киев
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