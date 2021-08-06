Пока рано говорить о белорусском следе в деле Шишова.

Версию о самоубийстве главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова следствие пока не отбрасывает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Это дело у меня на особом контроле, я знаю детали, но пока разглашать их не могу. Мы заслушиваем его каждый день. Мы рассматриваем тщательно как версию самоубийства, так и версию убийства. Ни одна версия из двух основных еще не отвергнута", - сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли дело Шишова быть связано с убийством Павла Шеремета 5 лет назад, в частности относительно белорусского следа в обоих преступлениях, Венедиктова сказала: "На сегодня рано делать какие-либо большие выводы. Нужно двигаться шаг за шагом, чтобы понять, какая версия станет приоритетной".

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Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Дмитрий Хилюк