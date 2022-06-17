Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза о невозможности проведения Евровидения в Украине, подчеркнул Ткаченко

Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза о невозможности проведения песенного конкурса Евровидение-2023 в Украине.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов, и считает, что имеет все основания на проведение дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение - 2022 и выполнили все условия в указанные сроки по процессу согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по безопасности нормах и возможные места проведения конкурса", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, проведение Евровидения - 2023 в Украине - это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас.

"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейском вещательном союзе", - заявил Ткаченко.

В этой связи украинская сторона требует дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине, добавил чиновник.

Справка УНИАН. Украинская группа Kalush Orchestrа с песней Stefania выиграл песенный конкурс Евровидение-2022, который состоялся в итальянском Турине. Таким образом, следующий конкурс, согласно правилам, должен был состояться в Украине.

Украина получила специальный опросник с вопросами, которые нужно урегулировать для организации Евровидения-2023.

Правительство уже образовало организационный комитет по подготовке и проведению в Украине этого песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в ЕВС заявили, что Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году в частности, ситуация с войной России против Украины делает невозможным выполнить все требования для надлежащего проведения конкурса в Украине.

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