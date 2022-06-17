Аргументировал Европейский вещательный союз такое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.

Согласно правилам Евровидения, конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу. Однако несмотря на то, что первое место в этом году выборола украинская группа Kalush Orchestra, Евровидение-2023 состоится не в Украине. Об этом сообщили на сайте EBU.

"Стало общеизвестной традицией, что победитель "Евровидения" принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев. Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года, EBU провел полную оценку и технико-экономическое обоснование со сторонними специалистами, в том числе по вопросам безопасности. После объективного анализа руководящий совет Евровидения с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения конкурса "Евровидение" в соответствии с правилами Евровидения не могут быть выполнены Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (UA:PBC)", - сказано в сообщении вещателя.

В результате этого решения EBU начнет переговоры по проведению конкурса с Великобританией, занявшей второе место.

Отметим, второе место на Евровидении 2022 с песней "Space Man" занял 32-летний Сэм Райдер из Великобритании.

Напомним, группа Kalush Orchestra почти за миллион долларов продала свою награду с Евровидение-2022.

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