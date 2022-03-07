В сети пишут, что даже высшие силы на нашей стороне.

Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь. В этом увидели хороший знак - Украина непременно победит.

Видео этого момента показал журналист Андрей Цаплиенко.

"Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь. Добро победит зло, а свет - тьму", - написал он.

"Вы только посмотрите. Прилетел и сел", - с улыбкой говорит священник.

Ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил ответил на вопрос, который интересует многих верующих, - можно ли желать смерти российским оккупантам.

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