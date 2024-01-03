Утверждается, что зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужную картину, скрывая тревожные события на фронте и ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

С февраля 2022 года жители Украины имели доступ к единственному источнику телевизионных новостей - круглосуточному вещанию, насыщенному кадрами, на которых украинские танки взрывают российские позиции, медики работают на линии фронта, а политические лидеры собирают поддержку за рубежом.

Как пишет издание The New York Times, эта передача, телемарафон "Единые новости", стала одним из главных инструментов информационной войны.

"Правительственные чиновники, которые там регулярно выступают, хвалят телемарафон за успехи в противодействии российской дезинформации и поддержании боевого духа. Однако по прошествии двух лет зрители устали от такого формата. То, что когда-то считалось важнейшим инструментом для сплочения народа, теперь все чаще называют рупором правительства", - сказано в материале.

Видео дня

Утверждается, что зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужную картину, скрывая тревожные события на фронте и ослабление поддержки Украины со стороны Запада, и в итоге не готовит граждан к длительной войне.

"Всем надоела эта картинка: мы побеждаем, мы всем нравимся и все дают нам деньги… Это государственная пропаганда", - говорит глава киевского Института массовой информации Оксана Романюк.

Журналисты утверждают, что пока неясно, насколько сильно украинские власти контролируют редакционную политику "Единых новостей".

Многие критики говорят, что телемарафон сейчас приносит больше вреда, чем пользы. "У него есть опасная сторона - он создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию", - сказал глава комитета украинского парламента по свободе слова Ярослав Еручишин.

Доверие украинцев к СМИ

Значительно утратили рейтинг доверия украинские СМИ. За последний год с 57% до 29% стало меньше тех, кто доверяет украинским СМИ (зато с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

Число украинцев, которые доверяют "Единым новостям" резко сократилось с 69% в мае 2022 года до 43% в прошлом месяце, согласно опросу Киевского международного института социологии. Другое исследование показало, что более двух пятых украинцев выступают за прекращение программы.

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