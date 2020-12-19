По его словам, каждому священнику и архиерею нужно привлекать в церковь молодежь.

За последние 10 лет количество верующих среди молодых людей снизилось и их нужно привлекать к церкви.

Читайте такжеАрмия, волонтеры, церковь: кому больше всего доверяют украинцыОб этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.

В ответ на вопрос о кризисе церкви он сказал, что «время общего обращения после советского атеизма уже прошло».

«То есть каждому священнику и архиерею на месте надо упорно работать, привлекая особенно молодежь. Так, согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещения нашей украинской молодежи. Потому что со временем мы увидим, что этот процесс будет углубляться», - сказал Епифаний.

По его словам, церковь пытается «предложить такую модель, которая не обременяла бы настолько человека, чтобы человек выполнял хотя бы минимум» в духовной практике.

«Когда мы будем требовать максимум, то мы можем потерять вообще. Нужно, привлекая молодежь, делать все для того, чтобы они себя чувствовали духовно комфортно в общине, в церкви. И тогда, конечно, они будут приходить и будут действенными членами церкви», – подчеркнул митрополит.

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Автор: УНИАН