На главную елку страны уже подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Традиционно главную елку страны зажигают 19 декабря. Но в этом году впервые за 8 лет зеленую красавицу в центре Киева, на Софийской площади, откроют 18-го числа.

Причины, по которым была нарушена традиция, организаторы не называют. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Когда зажгут елку в Киеве 2022

Организаторы рассказали журналистам, что главную елку страны в Киеве зажгут 18 декабря в 17:00. То есть за день до праздника Святого Николая.

Почему перенесли дату открытия елки на Софийской площади?

Организаторы не раскрыли причины переноса даты зажжения елки.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили они.

Как украсят елку в Киеве 2022

Главная елка страны будет украшена "золотыми" и красными игрушками, а на верхушку повесят рождественскую звезду. Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки расположат развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут выступления и конкурсы.

Сколько потратят на празднование на Софийской площади?

Бюджет празднования Нового 2022 года на Софийской площади составляет более 25 млн грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель организатора мероприятия Надежда Тутенко во время пресс-конференции в Киевской городской госадминистрации, посвященной презентации главных локаций празднования Нового года и Рождества в Киеве.

"Бюджет празднования на Софийской площади составляет более 25 млн грн. Этот бюджет мы формируем с помощью партнеров. И в этом году получили определенные средства от администрации города", - сказала она.

Ранее в КГГА сообщали, что главную елку страны на Софийской площади в Киеве традиционно засветят 19 декабря.

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Авторы: Ольга Робейко, Инна Андалицкая