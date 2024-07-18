СБУ стала драйвером многих новых технических решений, которые силы обороны успешно используют на фронте. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.
Эксперт напоминает, что 17 июля прошел ровно год с даты второго подрыва Крымского моста. "Мост атаковали морскими дронами - одной из разработок Службы безопасности. Два подрыва моста абсолютно разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Оба были успешными. Первая атака на мост, напомню, была в октябре 2022 года. Тогда Служба поразила объект с помощью грузовика начиненного взрывчаткой. После второго подрыва мост до сих пор не может полноценно функционировать, как военный логистический объект", - подчеркивает Голобуцкий.
Политолог акцентирует, что команда Малюка показала высокий уровень военного менеджмента, в короткие сроки разработав и запустив в производство уникальную разработку - морские дроны. "Служба привлекла профессиональных специалистов и теперь имеет эффективное оружие, которое определяет баланс сил на море. "Морские малыши", после удачной атаки на Крымский мост, потопили еще полтора десятка кораблей врага. Служба постоянно модернизирует это оружие, с которым враг никак не может справиться. И остается драйвером уникальных технических решений и идей, постоянно совершенствуя собственные разработки", - подчеркивает эксперт.
"Бенефитами от второго подрыва Крымского моста наши Силы обороны пользуются до сих пор. Враг до сих пор тянет технику и боекомплект паромами. СБУ перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины. Это в свою очередь влияет и на возможности врага, и на интенсивность боевых действий, которые на этом направлении значительно ниже чем на Донбассе, где задействованы другие логистические цепи. А значит речь идет о спецоперации, последствия которой ощущаются уже больше года", - резюмирует Голобуцкий.
Напомним, 17 июля 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными под носом у россиян и разрушить одну секцию моста и существенно повредить другую.