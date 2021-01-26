По словам эксперта Алексея Лупоносова, за границей украинцы рискуют остаться без помощи и денег в случае инфицирования коронавирусом.

Украинским рабочим стоит очень хорошо взвесить все «за» и «против» перед тем, как поехать работать за границу вместо того, чтобы найти достойную работу в Украине, ведь такие риски далеко не всегда оправданы, особенно в условиях пандемии COVID-19.

Как пояснил комментарии «Обозреватель» экономический эксперт Алексей Лупоносов, экономика Украины не останавливалась из-за пандемии коронавируса, а потому украинцам лучше оставаться работать в родной стране. Тем более, что хорошие специалисты могут и в Украине получать деньги, соизмеримые с теми, которые можно заработать в других странах, и даже больше.

«В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривень до 100 долларов в день. В условиях пандемии в нашей стране не работали только торговые точки, все остальное – работало. Единственное, что посоветовал бы украинцам – не воспринимать работу в Украине, как шабаш. И тогда можно достойно жить и работать в родной стране», – отметил Лупоносов.

Эксперт пояснил, что украинцы часто едут на работу в другие страны по туристическим визам и без страховки, а потому они очень сильно рискуют. В частности, их часто могут увольнять даже без уточнения причины и без выплаты пособия по утрате трудоустройства. Более того, бывают случаи, когда украинцам даже не платят положенную зарплату.

В качестве примера издание со ссылкой на «Польское радио» приводит историю украинца, с которым во время работы в Польше произошел несчастный случай. Мужчина попал в больницу, и уже там тест на коронавирус неожиданно дал положительный результат.

Узнав об этом, владелец квартиры потребовал, чтобы украинец немедленно собирал свои вещи и выселялся. При этом соседи даже не впустили мужчину в квартиру, заявив, что не хотят из-за него находиться на самоизоляции. В результате украинцу пришлось обратиться к польским правоохранителям – только, когда они вмешались в дело, мужчину впустили в съемную квартиру.

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Автор: УНИАН