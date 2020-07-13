Эксперт раскритиковал намерение перенести райцентр из Ирпеня в Бучу

Также эксперт отметил, что потенциал Ирпеня в несколько раз превышает возможности Бучи.

Нарезка новых районов и определение их административных центров не соответствуют ранее установленным правилам и нормам, что вызывает возмущения у сотен громад по всей стране. В частности, в Киевской области, в последний момент, вместо Ирпеня, решили сделать центром района Бучу.

Об этом заявил, в студии канала «Эспрессо», политолог Богдан Бондаренко

«В Буче нет даже половины необходимой базы административных учреждений, разного рода служб, и, что главное, больниц. Ирпень имеет все это, масштабы города совсем другие. Большинство ОТГ, которые будут частью нового района, выступают за то, чтобы центром был Ирпень и пишут соответствующие обращения к депутатам, Премьер-министру и даже Президенту. Так почему тогда так?», – сказал Бондаренко.

Также эксперт отметил, что потенциал Ирпеня в несколько раз превышает возможности Бучи.

«Сравнивать потенциал Ирпеня и Бучи даже смысла особого нет. Обо всем говорят цифры. Вопрос в том, почему власть меняет свое решение за несколько недель до финального голосования в парламенте, и пытается протянуть выгодные для себя вещи, которые идут в разрез с предыдущими планами», – добавил Бондаренко.

Напомним, что на официальном сайте президента уже зарегистрировали петицию «Касательно пересмотра проекта Постановления Кабинета министров под №3650 «О создании и ликвидации районов».

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