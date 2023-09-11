Ранее научное сообщество "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" в диссертации Виктории Петрушенко выявило плагиат из российской книги 2005 года и 10 других диссертаций.

Екс-руководитель Винницкого медуниверситета Виктория Петрушенко, которую обвиняют в плагиате диссертации из российских источников, имеет два диплома доцента по вокалу и хирургии, полученных за один год. Иметь два диплома доцента одновременно запрещено украинским законодательством. Об этом сообщил политический эксперт Александр Черненко.

"Очередной скандал в медицинской сфере. Бывший ректор Винницкого медуниверситета Виктория Петрушенко, которая недавно "прославилась" тем, что подозревается в плагиате и списывании своей диссертации из российских источников, имеет еще одно уникальное "достижение" - два доцентских диплома, полученных за один год по вокалу и хирургии", - пишет Черненко.

Черненко сообщает, что 22 февраля 2007 года Министерство образования и науки решением Аттестационной коллегии протоколом №1/02Д присвоило Петрушенко ученое звание доцента кафедры музыкального воспитания, пения и хорового дирижирования. Таким образом, она стала доцентом в Винницком государственном педагогическом университете. 24 декабря того же года решением Аттестационной коллегии Министерства образования и науки Петрушенко присвоили еще одно ученое звание доцента, но уже кафедры госпитальной хирургии.

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"Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству иметь два диплома доцента невозможно и запрещено...Научно-педагогическим работникам, которые работают в двух или более высших учебных заведениях, ученые звания профессора и доцента присваиваются на основании решения ученого (научного, научно-технического, технического) совета по основному месту работы. Получить в ОДИН год ДВА ученых звания доцента на абсолютно разных кафедрах – это уже уровень, достойный книги рекордов Украины!", - отметил Александр Черненко.

Как сообщалось ранее, научное сообщество "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" в диссертации Виктории Петрушенко выявило плагиат из российской книги 2005 года и 10 других диссертаций.