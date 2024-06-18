На реализацию программы из бюджета пойдет 370 миллионов гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3731-IX (законопроект №11251) об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлении государственной помощи на приобретение книг.

"Президент подписал закон №11251 моего с коллегами авторства, который запускает механизм получения молодежью сертификатов на книги. Уже в этом году украинцы, которым начиная с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные/бумажные/аудиальные/для лиц с нарушением зрения книги", – рассказала в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

По ее словам, выделенные деньги со счетов получателей перейдут на поддержку украинских издателей. Так, украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору, а издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги издать дополнительно 1,5 - 2 млн экземпляров.

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Также после уточнений в законе заработают субсидии для возмещения аренды для помещений книжных магазинов. В законе предоставлен четкий порядок предоставления субсидий: список документов (+ теперь можно будет подавать должным образом заверенные копии), указаны сроки рассмотрения заявлений (10 дней) и обнародования результатов (5 дней).

Нардеп добавила, что на это уже предусмотрены средства в бюджете, дополнительных расходов из государственной казны не будет.

В то же время директор "Украинского института книги" Александра Коваль отметила, что после подписания закона остались формальности: постановление КМУ, которое определяет порядок оказания помощи и внесение изменений в порядок использования средств УИК.

"И тогда 370 млн грн, выделенные в бюджете на эту программу, имеют шансы с карточек 18-летних счастливчиков, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору, пополнить счета украинских издателей, которые за эти средства издадут дополнительно 1,5-2 млн экземпляров", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что законопроект №11251 прошел регистрацию в парламенте 10 мая 2024 года. 22 мая народные депутаты приняли документ. 17 июня он вернулся с подписью президента.

Финансовые новости

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Украинцы, которые имеют страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи.

В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера – индивидуальная.

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