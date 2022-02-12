В компании обещают разобраться с инцидентом.

Клиентка "Новой почты" из города Одесса заявила, что несколько суток не может забрать свою посылку из-за якобы переезда отделения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Новая почта - филиал ада на земле. Третий день выясняем, где находится посылка. На сайте и в приложении указано, что отделение 145 в Одессе находится по адресу Вильямса 50а, но его там нет. Потом сотрудники сказали, что оно переехало на Вильямса 50/1… И угадайте с трёх раз какой результат? Там отделения тоже нет", - пишет клиентка.

При этом она добавила, что за услугу переадресации посылки нужно оплачивать дополнительно - об этом клиентке якобы сказал сотрудник компании.

"И никто даже не пытается извиниться", - добавила она.

В комментариях представитель "Новой почты" попросил предоставить номер накладной для проверки информации и выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее другой клиент "Новой почты" заподозрил службу доставки в мошеннических действиях из-за, по его словам, небрежного оказания услуг.

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