Изменения в тарифах начали действовать с 1 февраля.

"Новая Почта"снизила цену доплаты за каждое дополнительное место в одной накладной на 20 гривень.

Об этом сообщила компания в пресс-релизе.

Отмечается, что с 1 февраля 2022 года доплата для отправлений до 2 кг составит 10 грн вместо 30 грн, для отправлений до 10 кг - 30 грн вместо 50 грн, для отправлений до 30 кг - 70 грн.

"С нового года компания изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной. Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес - по базовому, остальное - по сниженному. Такое решение было принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку. Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов. Идя навстречу клиентам, "Новая почта" приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2021 года "Новая почта" снизила тариф на доставку в почтоматы и установила единый тариф в размере 35 грн.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тысяч отделений по всей Украине.

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