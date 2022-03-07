Отныне общая поддержка Британией Украины достигла около 400 миллионов фунтов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон объявил о выделении дополнительных 175 миллионов фунтов на поддержку Украины.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте.

Как сказал Джонсон, Британия сегодня присоединяется к Нидерландам и Канаде для мобилизации более практической и устойчивой поддержки для Украины.

В частности, новая международная группа поддержки Украины будет координировать усилия международного сообщества с целью предоставления многострочной и непоколебимой поддержки, как сейчас, так и в будущем. "И мы будем поощрять больше стран присоединиться к нам", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что настал момент, чтобы создать коалицию гуманитарной, экономической и военной поддержки для друзей из Украины, чтобы обеспечить поражение Путина.

"Именно поэтому я сегодня объявляю дополнительные 175 миллионов фунтов помощи для Украины, из которых 100 миллионов долларов будут непосредственно предоставлены украинскому правительству", - подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что отныне общая помощь для Украины составит около 400 миллионов фунтов.

"После 12 дней уже четко понятно, что Путин просчитался. Он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, и их лидера. Он недооценил единство Запада", - заявил Джонсон.

Премьер Британии добавил, что работа над укреплением единства продолжится в последующие дни, чтобы сделать так, чтобы Путин потерпел поражение в этом катастрофическом вторжении в Украину.