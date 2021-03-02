Женщина полностью изменила свои показания спустя три года после трагедии.

В Днепропетровской области потерпевшая Виктория Кригина просит отменить приговор по делу школьника Валентина Земцова, который три года назад совершил двойное убийство.

Читайте такжеОдессита, который поджег дом вместе со своей бывшей, приговорили к 14 годам тюрьмыОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина – единственная потерпевшая, которая чудом выжила. Она полностью изменила свои показания спустя три года после трагедии.

«По данным следствия, пьяный школьник с ножом ворвался в дом соседей и убил 30-летнего хозяина и его 4-летнего ребенка. Женщина чудом уцелела. Сегодня в суде она заявила: Земцов защищал ее от нападения мужа», – говорится в сюжете.

Двойное убийство: подробности

Поздно вечером 10 марта 2018 года в г. Павлоград Днепропетровской области 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку.

От полученных ножевых ранений 30-летний отец и 4-летний сын погибли.

35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

В начале ноября 2019-го Амур-Нижнеднепровский суд Днепра приговорил Валентина Земцова к пожизненному лишению свободы.

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Автор: УНИАН