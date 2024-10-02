Теперь юридическая команда нардепа собирается обратиться к омбудсмену.

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил о том, что помощник Андрея Деркача Игорь Колесников, который дал показания в деле против него, являются ложными.

В телеграм-канале нардепа были обнародованы фотографии Колесникова, сделанные в марте 2022-го года и в ноябре 2023-го "после допроса".

"На одном скриншоте – лицо лжесвидетеля "по делу Дубинского", помощника Деркача по фамилии Колесников в марте 2022-го года. На втором – его же лицо после допроса", - говорится в сообщении.

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Теперь юридическая команда нардепа собирается обратиться к омбудсмену и Совету Европы.

"В ближайшее время моя юридическая команда направит эти доказательства пыток с целью получения показаний на Дубинского – омбудсмену Лубинцу, посольству ЕС в Украине, Совету Европы, комиссару ООН по правам человека, председателю Еврокомиссии, депутатам Европарламента", - пишут помощники нардепа в его телегграм-канале.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что его избиение в Лукьяновском СИЗО было организовано администрацией СИЗО по согласованию с Минюстом.

Нардеп отметил, что материалы служебного расследования по этому факту были сфальсифицированы.

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